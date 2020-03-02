الرئيس تبون يعزي عائلة الشهيد الجندي موسى مرداسي

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "ببالغ الحزن والأسى, تلقيت فاجعة استشهاد أسد من أسود الجزائر, الجندي موسى مرداسي, وهو يجابه في الميدان ببسالة بقايا فلول الإرهاب الأعمى مع رفقائه الأشاوس.
رحم الله الشهيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. تعازي الخالصة لعائلته ولجيشنا ولكل من عرف موسى. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان الجندي قد سقط في ميدان الشرف خلال عملية بحث وتمشيط نفذها عناصر الجيش بمنطقة تفاسور بولاية سيدي بلعباس (الناحية العسكرية الثانية), وتمكنوا خلالها من القضاء على إرهابي خطير.