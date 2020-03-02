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الرئيس تبون يعزي عائلة الشهيد الجندي موسى مرداسي

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 19:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر- قدم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعازيه الخالصة الى عائلة الجندي موسى مرداسي الذي استشهد يوم الاثنين وهو "يجابه في الميدان ببسالة بقايا فلول الإرهاب" خلال عملية بحث وتمشيط  قامت بها مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية سيدي بلعباس.

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "ببالغ الحزن والأسى, تلقيت فاجعة استشهاد أسد من أسود الجزائر, الجندي موسى مرداسي, وهو يجابه في الميدان ببسالة بقايا فلول الإرهاب الأعمى مع رفقائه الأشاوس.

رحم الله الشهيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. تعازي الخالصة لعائلته ولجيشنا ولكل من عرف موسى. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الجندي قد سقط في ميدان الشرف خلال عملية بحث وتمشيط نفذها عناصر الجيش بمنطقة تفاسور بولاية سيدي بلعباس (الناحية العسكرية الثانية), وتمكنوا خلالها من القضاء على إرهابي خطير.

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 19:11
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الرئيس تبون يعزي عائلة الشهيد الجندي موسى مرداسي
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 19:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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