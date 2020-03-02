الجزائر/ايطاليا: بوقادوم يستقبل كاتب الدولة الايطالي المكلف بالشؤون الخارجية

وجرى اللقاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وكان كاتب الدولة الايطالي قد شرع, أمس الاحد, في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر – استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, كاتب الدولة الإيطالي المكلف بالشؤون الخارجية مانيلو دي ستيفانو.
وجرى اللقاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وكان كاتب الدولة الايطالي قد شرع, أمس الاحد, في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.