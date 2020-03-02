Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر/ايطاليا: بوقادوم يستقبل كاتب الدولة الايطالي المكلف بالشؤون الخارجية

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الجزائر/ايطاليا: بوقادوم يستقبل كاتب الدولة الايطالي المكلف بالشؤون الخارجية

الجزائر – استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, كاتب الدولة الإيطالي المكلف بالشؤون الخارجية مانيلو دي ستيفانو.

وجرى اللقاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية.

وكان كاتب الدولة الايطالي قد شرع, أمس الاحد, في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 09:15
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/ايطاليا: بوقادوم يستقبل كاتب الدولة الايطالي المكلف بالشؤون الخارجية
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.04

نحو إرساء منظومة بحث تشجع على التجديد والابتكار "خدمة للتنمية الوطنية"

20.03.04

الرئيس تبون يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية

20.03.04

بترول: اجتماعات مصيرية للأوبيب+ يومي الخميس و الجمعة بفيينا قصد مواجهة انخفاض الأسعار

20.03.04

الانتقال البيئي: نحو تفعيل وشيك لأسس الاقتصاد التدويري

20.03.04

هواتف نقالة: اطلاق حملة حول قياس جودة شبكات الجيل الرابع (G4)

20.03.04

تيبازة: التكفل بمجاهد معاق حركيا بمنحه سكنا بعد 57 سنة من الانتظار

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.02

صالون وهران للاستثمار والتصدير: نحو 30 اتفاقية في مجال الصناعة والبناء والأشغال العمومية

20.03.02

السيد بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيريه الامريكي و الصيني

20.03.03

رياح قوية على عديد ولايات شمال الوطن ابتداء من مساء يوم الثلاثاء

20.03.02

انعقاد جلسة عمل لترقية الإحصاء والاستشراف في قطاع التجارة