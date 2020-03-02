الجزائر/ايطاليا: بوقادوم يستقبل كاتب الدولة الايطالي المكلف بالشؤون الخارجية

بترول: اجتماعات مصيرية للأوبيب+ يومي الخميس و الجمعة بفيينا قصد مواجهة انخفاض الأسعار -

الانتقال البيئي: نحو تفعيل وشيك لأسس الاقتصاد التدويري -

هواتف نقالة: اطلاق حملة حول قياس جودة شبكات الجيل الرابع (G4) -

تمنراست : تركيز الجهود نحو تدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب وتحسين نوعيتها -

ميموني يدعو الى اعادة تنشيط اشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة -

سونلغاز توقع اتفاق اطار لتطوير شبكة نقل و توزيع الغاز في غينيا الاستوائية -

الجزائر و اسبانيا متفقتان بشكل تام بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك -

سييرا 2020: ضرورة مرافقة المؤسسات المصغرة و الناشئة الصديقة للبيئة -

قسنطينة : جمع غفير يرافق الراحل البروفسور يحيى قيدوم إلى مثواه الأخير -

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : ممثل وزارة الصناعة يطلب تأييد الحكم السابق مع التعويض -

إيليزي: متابعة عمليات التكفل بأضرار فيضانات السنة الماضية بجانت -

محكمة سيدي امحمد : التماس 4 سنوات حبسا نافذا ضد الناشط السياسي كريم طابو -

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية : نحو إصدار موسوعتين علميتين جديدتين حول الجزائر وأعلامها -

الجزائر/الدانمارك: الوضع في ليبيا والقضية الصحراوية محور لقاء بين وفدي برلماني البلدين -

أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل -

فيروس كورونا ما يزال يثير حالة من القلق في العالم ومخاوف إلغاء وإرجاء مواعيد اقتصادية وثقافية ورياضية -

الوزير الأول يعوض تلاميذ بلدبة حسناوة بولاية برج بوعريريج بحافلتين -

الحواضر الجزائرية شكلت عامل استقرار وانسجام اجتماعي على مر العصور -

الجزائر دولة سلمية وليس لديها أية سياسة عدوانية ضد الدول -