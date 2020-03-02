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المجلس الشعبي الوطني: التصويت على عدم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد القادر واعلي

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

الجزائر- صوت نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين, في جلسة مغلقة, على عدم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد القادر واعلي, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان ان نواب المجلس الشعبي الوطني "فصلوا اليوم الاثنين في مسألة رفع الحصانة عن النائب عبد القادر واعلي وذلك بعد اللجوء إلى الاقتراع السري في جلسة مغلقة ترأسها نائب الرئيس صلاح الدين دخيلي".

وأضاف ذات المصدر ان نتائج التصويت أفرزت عن "اعتراض 201 صوت مقابل موافقة 43 صوتا وامتناع 35 مع تسجيل إلغاء 7 أصوات. وبذلك يكون نواب المجلس قد صوتوا لصالح إبقاء الحصانة البرلمانية للنائب واعلي الذي سيحتفظ بهذا الحق المعترف به للنواب بنصوص المواد 109 و 110 و111 من الدستور".

يذكر أن لجنة الشؤون القانونية كانت قد استمعت إلى النائب المعني عند مثوله أمامها بعد انقضاء المهلة التي منحت له بغرض السماح له بإعداد ملف الدفاع عن نفسه ضد الأعباء الموجهة إليه.

وقد سجلت ضمن التقرير الذي أعدته في هذا الشأن بأن النائب "نفى أن يكون قد خالف التشريع المعمول به في أي من القضايا التي وردت في طلب رفع الحصانة المحرر ضده من طرف وزارة العدل, حيث أكد تمسكه طيلة مدة خدمته بالعمل ضمن الأطر القانونية دون التعدي على صلاحية أية جهة, كما نقلت اللجنة من التقرير المكتوب الذي أعده النائب واعلي دفاعا عن نفسه".

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 19:16
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المجلس الشعبي الوطني: التصويت على عدم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد القادر واعلي
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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