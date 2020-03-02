بلحيمر يستقبل المدير العام للاتحاد الافريقي للاذاعة والتلفزيون

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء الذي جرى بحضور المدير العام للتلفزيون الجزائري، احمد بن صبان، تناول "سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الافريقي للاذاعة والتلفزيون وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون".
للاشارة فإن السيد قريقوار أعيد انتخابه في هذا المنصب للمرة الثانية من خلال جمعية عامة للاتحاد الافريقي للاذاعة والتلفزيون، التي انعقدت في يناير الفارط لعهدة مدتها 4 سنوات.
يذكر أن السيد قريقوارانجاكا يرأس الاتحاد الافريقي للاذاعة والتلفزيون منذ سنة 2015 ، وهو متواجد بالجزائر في إطار الاجتماع السنوي لمنسقي الهيئات الاذاعية والتلفزيونية العربية.