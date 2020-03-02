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الولايات المتحدة عازمة على العمل مع "الجزائر الجديدة" في اطار الشراكة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 17:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
الولايات المتحدة عازمة على العمل مع &quot;الجزائر الجديدة&quot; في اطار الشراكة

الجزائر - أكد كاتب الدولة الأمريكي المساعد للشؤون العسكرية و السياسية كلارك كوبر, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, عزم الولايات المتحدة الأمريكية على العمل مع الجزائر الجديدة في إطار الشراكة.

و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم,  قال السيد كوبر: "شرف لي أن أكون اليوم متواجدا في الجزائر الجديدة و لهذا أنا هنا رفقة العديد من زملائي لبحث سبل العمل مع الجزائر الجديدة ضمن إطار الشراكة ", مستعرضا أهم المجالات التي يشملها هذا التعاون الثنائي على غرار قطاع الصناعة.

كما سجل أمل الولايات المتحدة الأمريكية في رؤية تجسيد إلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و الحكومة الجديدة, مؤكدا مرافقة بلاده في هذا المسعى الذي "سنسير فيه سويا", يقول المسؤول الأمريكي.

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و من جهته, اعتبر السيد بوقدوم الولايات المتحدة الأمريكية "شريكا هاما" للجزائر, معربا في هذا الصدد عن أمله في أن "تنمو هذه العلاقة مستقبلا" أكثر فأكثر.

و أضاف في نفس السياق, بأن السيد كوبر "ألح (خلال محادثاتهما) على تأكيد نية الولايات المتحدة الأمريكية في توطيد علاقاتها مع الجزائر في كل الميادين".

و من هذا المنطلق, تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى العديد من المسائل ذات الصلة بالتعاون الثنائي في كافة المجالات, و هو الشق الذي "نوليه أهمية كبيرة", يقول السيد بوقدوم.

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الولايات المتحدة عازمة على العمل مع "الجزائر الجديدة" في اطار الشراكة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 17:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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