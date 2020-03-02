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القضاء على إرهابي واستشهاد جندي خلال عملية بحث وتمشيط بسيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
القضاء على إرهابي واستشهاد جندي خلال عملية بحث وتمشيط بسيدي بلعباس

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم الاثنين, بمنطقة تفاسور (سيدي بلعباس), من القضاء على إرهابي خطير, خلال عملية بحث وتمشيط عرفت استشهاد جندي من أفراد الجيش الوطني الشعبي, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور, ولاية سيدي بلعباس (الناحية العسكرية الثانية), قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم 02 مارس 2020, على إرهابي خطير واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة بالإضافة إلى حزام ناسف ومنظار ميدان, فيما لا تزال عملية تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه جارية".

واشار ذات المصدر الى انه خلال هذه العملية التي "لا تزال متواصلة", تم تسجيل "استشهاد الجندي المتعاقد مرداسي موسى في ساحة الميدان".

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وعلى إثر هذا المصاب, يتقدم اللواء السعيد شن?ريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه.

وخلص البيان الى ان الجيش الوطني الشعبي "يجدد من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب, عزمه وإصراره على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 17:11
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القضاء على إرهابي واستشهاد جندي خلال عملية بحث وتمشيط بسيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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