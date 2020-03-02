القضاء على إرهابي واستشهاد جندي خلال عملية بحث وتمشيط بسيدي بلعباس

واوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور, ولاية سيدي بلعباس (الناحية العسكرية الثانية), قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم 02 مارس 2020, على إرهابي خطير واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة بالإضافة إلى حزام ناسف ومنظار ميدان, فيما لا تزال عملية تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه جارية".
واشار ذات المصدر الى انه خلال هذه العملية التي "لا تزال متواصلة", تم تسجيل "استشهاد الجندي المتعاقد مرداسي موسى في ساحة الميدان".
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وعلى إثر هذا المصاب, يتقدم اللواء السعيد شن?ريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه.
وخلص البيان الى ان الجيش الوطني الشعبي "يجدد من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب, عزمه وإصراره على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".