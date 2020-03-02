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كشف وتدمير مخبأين للجماعات الارهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع بولاية المدية

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
كشف وتدمير مخبأين للجماعات الارهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع بولاية المدية

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, الأحد, إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد عيواج, بولاية المدية, من كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 01 مارس 2020, إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد عيواج, بولاية المدية/ن.ع.1, مخبأين (02) للجماعات الإرهابية وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, "كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, خلال دورية استطلاعية ببلدية عمورة, ولاية الجلفة/ن.ع.1, مخبأ يحوي 10 بنادق صيد وثلاث (03) ماسورات لبنادق صيد, في حين ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة, 4,560 كيلوغرام من مادة الديناميت و27 مفجرا و15 مترا من الفتيل الصاعق, بالإضافة إلى مولدين (02) كهربائيين وثلاث (03) مطارق ضغط وجهاز (01) للكشف عن المعادن".

وبأدرار/ن.ع.3، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مصالح الجمارك, مهربين (02) كانا على متن شاحنة محملة بـ1600 لتر من الوقود  و 19800 لتر من زيت المائدة الموجه للتهريب".

من جهة أخرى, أوقف عناصر الدرك الوطني بسكيكدة/ن.ع.5, "أربعة (04) أشخاص وضبطوا 245 قنطار من مادة التبغ وبندقية صيد, في حين ضبطوا شاحنة صغيرة محملة بـ1092 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي/ن.ع.4".

كما تم توقيف "82 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وجانت وتبسة".

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كشف وتدمير مخبأين للجماعات الارهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع بولاية المدية
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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