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مراسم تنصيب رئيس جمهورية الأورغواي الشرقية : السيد شنين يمثل رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 15:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - مثل رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, الأحد بالعاصمة مونتفيديو, رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في مراسم حفل تنصيب رئيس جمهورية الأورغواي الشرقية, لويس لاكيي بو, حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن السيد شنين نقل للرئيس المنتخب "تحيات وتهاني رئيس الجمهورية وتمنياته له بالنجاح" وكذا "رغبة الجزائر في تطوير تعاونها مع الأورغواي ودعم كل ما من شأنه توطيد العلاقات التاريخية بين الدولتين والشعبيين".

ومن جهته, أعرب السيد لويس لاكيي بو عن امتنانه لمشاركة الجزائر في حفل تنصيبه بهذا "المستوى العالي", كما عبر عن "استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع الجزائر والتنسيق معها في مختلف المحافل".

وكان رئيس المجلس قد أجرى, على هامش مراسم التنصيب, عدة لقاءات مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة, يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
مراسم تنصيب رئيس جمهورية الأورغواي الشرقية : السيد شنين يمثل رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 15:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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