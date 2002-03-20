توقيف 3 أشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية و11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال شهر فبراير

الجزائر - تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر فبراير الماضي، من توقيف 3 أشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية وكذا 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب الحصيلة العملياتية للجيش التي نشرتها، يوم الأحد، وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الجيش الوطني الشعبي تمكنت أيضا خلال نفس الفترة من "كشف وتدمير 25 مخبأ للإرهابيين وورشة لإعداد الأسلحة والذخيرة لى جانب 35 قنبلة تقليدية.

في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أشارت الحصيلة إلى حجز 28 بندقية صيد، 7 مسدسات آلية، 5823 طلقة من مختلف العيارات، 3 طائرات دون طيار و 3.7 كلغ من المواد المستعملة في إعداد وتعبئة الخراطيش إلى جانب كشف وتدمير 6 مخازن ذخيرة.

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كما تم خلال، ذات الفترة، توقيف 245 شخصا في إطار التهريب والتنقيب عن الذهب، و حجز 26 جهاز كشف عن المعادن، 124 مطرقة ضغط، 169 مولد كهربائي، 65 عربة، 203 أجهزة اتصال، 6 مناظير، 1980 كاميرا مراقبة و 199 كيسا من خليط الذهب والحجارة، إلى جانب تفكيك 4 ورشات مختصة في التصنيع غير الشرعي للتبغ و3437.5 قنطار من التبغ و حجز49261 لتر من الوقود.

كما تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من حجز 629 طن من المواد الغذائية، 43600 لتر من زيت المائدة و 5726 وحدة من المشروبات و مبلغ مالي بقيمة مليون دج.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي من توقيف 54 تاجر مخدرات و حجزت 33،177 قنطار من الكيف المعالج و 3،8 كلغ من الكوكايين و 343565 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف خلال شهر فبراير، 373 مهاجرا غير شرعي وإحباط 468 محاولة للهجرة غير الشرعية.