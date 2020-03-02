الرئيس تبون يتسلم رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا

الجزائر - تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الاحد ، لدى استقباله وزير خارجية جمهورية الكونغو، جون كلود قاكوسو، رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :" استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، الأحد 01 مارس 2020، وزير خارجية جمهورية الكونغو للتعاون والكونغوليين في الخارج جون كلود قاكوسو، مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية الكونغو السيد دونيس ساسو نقيسو، بصفته رئيس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا".

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"وخلال هذه المقابلة-- يضيف ذات المصدر--، تسلم رئيس الجمهورية رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع هذه اللجنة في الثاني عشر من الشهر الجاري في مدينة أويو، للدفع بعملية السلام في البلد الشقيق، على ضوء قرارات ندوة برلين الدولية حول ليبيا وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة".

وقد بارك السيد الرئيس هذا المسعى انطلاقا من "قناعته الراسخة بأن المخرج الوحيد للأزمة الليبية هو الحل السياسي الذي يسمح بالعودة إلى المسار التفاوضي، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".