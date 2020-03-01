الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية الكونغولي السيد جون كلود غاكوسو.

وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي خصه به الرئيس تبون أوضح السيد غاكوسو أن اللقاء دار حول الملف الليبي.

وقال في هذا الصدد "لقد حظيت باستقبال من طرف الرئيس تبون تم خلاله التطرق مطول إلى الملف الليبي" مذكرا بأن "إفريقيا التزمت بمناسبة انعقاد ندوة برلين حول ليبيا (يناير 2020) بتنظيم ندوة كبيرة للمصالحة الليبية الشاملة".

واستطرد قائلا "نعكف حاليا على هذه الندوة وعلى اجتماع سيعقد ببرازافيل (جمهورية الكونغو) ستجمع البلدان الأعضاء في مجموعة الاتصال والمتمثلة في كل من الجزائر البلد الذي يحظى بنفود كبير ومصر البلد الجار لليبيا وجنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد الافريقي منذ فبراير الأخير والتشاد البلد الجار الذي يواجه انعكاسات الأزمة الليبية والكونغو برازافيل من خلال رئيسه دونيس ساسو نغيسو الذي يترأس اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا".