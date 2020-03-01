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فيروس كورونا و قضايا أمنية في صلب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن

  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 16:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الأحد اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن, في اطار التدابير المتخذة قصد مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا, كما تم التطرق خلاله إلى قضايا اخرى تتعلق بالخصوص بمسائل أمنية. و أصدرت رئاسة الجمهورية, عقب هذا الاجتماع بيانا, هذا نصه الكامل:

"في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية قصد مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا, ترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, وزير الدفاع الوطني, القائد الأعلى للقوات المسلحة, اليوم الأحد 01 مارس 2020, بمقر رئاسة الجمهورية, اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء المجلس الأعلى للأمن, قدم خلاله السيد الوزير الأول عرضا تقييميا للوضع".

و عقب عرض الوزير الأول, الذي طمأن من خلاله بأن السلطات المعنية تتحكم كلية في الوضع, أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة, وأمر بتعبئة حثيثة لكافة القطاعات المعنية قصد مجابهة أي احتمال.

و خلال هذا اللقاء تم التطرق أيضا إلى قضايا أخرى تتعلق بالخصوص بمسائل أمنية, أعطى بشأنها السيد رئيس الجمهورية تعليمات دقيقة لتعزيز إجراءات المراقبة والأمن على مستوى حدود الوطن".

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فيروس كورونا و قضايا أمنية في صلب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن
  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 16:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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