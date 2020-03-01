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مجلس الأمة: تقديم مشروعي قانونين متعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي غدا الاثنين

  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 12:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
مجلس الأمة: تقديم مشروعي قانونين متعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي غدا الاثنين

الجزائر - يستأنف مجلس الأمة غدا الاثنين أشغاله في جلستين علنيتين لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و كذا بمشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، حسب المصدر.

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مجلس الأمة: تقديم مشروعي قانونين متعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي غدا الاثنين
  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 12:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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