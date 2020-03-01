ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و كذا بمشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، حسب المصدر.
مجلس الأمة: تقديم مشروعي قانونين متعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي غدا الاثنين
أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 12:05 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 11 مرات
الجزائر - يستأنف مجلس الأمة غدا الاثنين أشغاله في جلستين علنيتين لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.
كلـمات مفتـاحيــة :