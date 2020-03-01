Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يهنيء عناصر الحماية المدنية بمناسبة يومهم العالمي

  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 11:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 73 مرات
الرئيس تبون يهنيء عناصر الحماية المدنية بمناسبة يومهم العالمي

الجزائر - هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد عناصر الحماية المدنية الجزائرية بمناسبة إحياء يومهم العالمي، وذلك عبر تغريدة في حسابه على موقع  تويتر.

وجاء في التغريدة :"يطيب لي في اليوم العالمي للحماية المدنية تهنئة أبنائي وبناتي في الحماية المدنية الجزائرية، معبرا لكم عن عرفان الشعب بتضحياتكم لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة ومكافحة الأخطار والكوارث.

أعانكم الله على مهامكم وستجدونني دوما إلى جانبكم خدمة لوطننا".

تحيي الجزائر، اليوم الأحد على غرار باقي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية، اليوم العالمي للحماية المدنية بتنظيم عدة تظاهرات على المستوى الوطني من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بدور هذه الهيئة في مكافحة الأخطار والكوارث.

وتجري التظاهرات هذه السنة تحت شعار "مسعف لكل بيت"، حيث يتم إبراز دور وأهمية الإسعافات الأولية، إلى جانب استغلال مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة في بث دروس تتعلق بأبجديات الإسعافات الأولية، إلى جانب دور الوقاية و التحسيس وكذا التركيز على الإعلام الجواري من اجل غرس ثقافة وقائية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يهنيء عناصر الحماية المدنية بمناسبة يومهم العالمي
  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 11:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 73 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.03

البطولة الوطنية للعدو الريفي: مشاركة مخيبة ل''ماراطون وهران'' ورئيس النادي متذمر من عدائيه

20.03.03

الرئيس تبون يعزي أسرة المجاهد الراحل توكمبي بركة

20.03.03

 أزمة اللاجئين: تطلع تركي لتقاسم الاعباء وأوروبا تبحث عن منافذ مجدية

20.03.03

الجزائر/الصين: تعزيز التعاون الثنائي في المجال الإعلامي

20.03.03

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : تواصل جلسة المحاكمة  لليوم الثالث…

20.03.03

المسيلة: وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لتامسة تحت الرقابة القضائية

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

الجزائر/الصين: استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

20.03.02

فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة

20.03.02

السيد بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيريه الامريكي و الصيني

20.03.02

اتحاد الحرفيين الصحراويين يناشد منظمات حماية التراث الإفريقية والعالمية التدخل لحماية…