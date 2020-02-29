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الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 19:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وجرى الاستقبال بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان و كذا الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد.

وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب الاستقبال، أفاد السيد أبو الغيط بأن موضوع استضافة القمة العربية المقبلة كان في مقدمة المحاور التي تناولها هذا اللقاء، حيث قال بهذا الخصوص: "لقد أكد لي (الرئيس تبون) أن الجزائر تنوي التمتع بهذا الحق الذي يخوله لها ميثاق الجامعة العربية وبأن تعقد هذه القمة، في حال تحسن الظروف العالمية، قبل 30 يونيو المقبل".

كما كانت المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حاضرة، هي الأخرى، في صلب هذا اللقاء وفي صدارتها الوضع في ليبيا و سوريا.

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وصرح الأمين العام للجامعة العربية في هذا الصدد "بصفة عامة رأيت أن الرئيس لديه فعلا معرفة وثيقة بالأوضاع في هذين البلدين"، مسجلا اتفاقه مع رئيس الجمهورية في الرؤى حول العديد من القضايا التي تهم المنطقة العربية.

وأضاف في سياق آخر بأنه وجه دعوة للرئيس تبون لزيارة الجامعة العربية، حيث "وعدني بالقيام بها عندما يكون في زيارة لمصر (أين يوجد مقر المنظمة)"، يوضح السيد أو الغيط.

آخر تعديل على السبت, 29 شباط/فبراير 2020 20:04
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الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 19:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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