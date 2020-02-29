عز الدين ميهوبي : نأمل في أن يكون الدستور الجديد في مستوى تطلعات كل الجزائريين

وهران - جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة عز الدين ميهوبي اليوم السبت بوهران استعداد حزبه للمساهمة في إثراء مشروع تعديل الدستور معربا عن أمله في أن يكون الدستور الجديد في مستوى طموحات وتطلعات كل الجزائريين.

وقال السيد ميهوبي في كلمته خلال اللقاء الجهوي لولايات الغرب تحضيرا للمؤتمر الاستثنائي المزمع إجراؤه أيام 18 و19 و20 مارس القادم، "سنساهم في إثراء مشروع تعديل الدستور بتقديم ما نراه مناسبا له لأن طموحنا أن يكون الدستور الجديد في مستوى طموحات وتطلعات كل الجزائريين سواء بالنسبة للحريات الفردية والجماعية ونظرتهم ازاء الحكم وإدارة المؤسسات".

وأضاف: "نريد دستورا يؤسس للثقة بين الحاكم والمحكوم وأن يكون ضامنا للحريات الفردية والجماعية واستقلالية القضاء ويضفي التوازن ما بين السلطات" ملحا في ذات السياق على أن "يضمن هذا الدستور حماية الثوابت من أي تلاعبات سياسية" على حد تعبيره.

وذكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أن "كل الجزائريين يطمحون إلى عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص ومنح الكفاءات الوطنية حقها في المساهمة في بناء الدولة".

من جهة أخرى، دعا السيد ميهوبي إلى "ضرورة التقرب أكثر والتفاعل مع الشعب في ممارسة العمل السياسي" ، معربا عن تأسفه بقوله "عندما دفع بنا إلى مواقع بعيدة عن الشعب خسرنا الكثير من احترام الشعب لنا لهذا فان عودتنا إليه هي مسألة حتمية لا بد منها".

وبخصوص المؤتمر الاستثنائي القادم أكد السيد ميهوبي أن "الحزب يسير بخطى ثابتة وبثقة في النفس وشعور بالمسؤولية في أن يحوز على موقع متقدم في المشهد والحياة السياسية في بلادنا"، و خلص بالقول أن "الجزائر بحاجة إلى أحزاب حاملة لأفكار ومبادرات جريئة وتصورات ومشاريع قادرة على تحقيق قيمة مضافة خدمة للأمة".