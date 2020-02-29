الوزير الأول يبحث مع السفير الصيني آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين  

وأوضح المصدر ذاته أن الاستقبال الذي خص به الوزير الأول السفير الصيني سمح "بإجراء تقييم للتقدم المحرز في المشاريع الجاري إنجازها من قِبل الشركات الصينية. ويتعلق الأمر بمسألة التقدم المسجل في تجسيد مشاريع الهياكل القاعدية الرياضية التي يجب إنجازها في إطار إجراء ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران سنة 2021، وكذا بالشروط المرتبطة بتنفيذ المشروع الضخم المدمج لتحويل الفوسفات والغاز بتبسة".
وبهذه المناسبة، حرص الجانب الصيني على التأكيد للوزير الأول على "إرادته القوية لإتمام هذه المشاريع طبقا لمعايير الجودة المعترف بها والاحترام التام للآجال التي التزم بها".