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الوزير الأول يبحث مع السفير الصيني آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين  

  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 17:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الوزير الأول يبحث مع السفير الصيني آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين  

الجزائر - بحث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت مع سفير جمهورية الصين الشعبية في الجزائر، لي ليانهي، آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن الاستقبال الذي خص به الوزير الأول السفير الصيني سمح "بإجراء تقييم للتقدم المحرز في المشاريع الجاري إنجازها من قِبل الشركات الصينية. ويتعلق الأمر بمسألة التقدم المسجل في تجسيد مشاريع الهياكل القاعدية الرياضية التي يجب إنجازها في إطار إجراء ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران سنة 2021، وكذا بالشروط المرتبطة بتنفيذ المشروع الضخم المدمج لتحويل الفوسفات والغاز بتبسة".

وبهذه المناسبة، حرص الجانب الصيني على التأكيد للوزير الأول على "إرادته القوية لإتمام هذه المشاريع طبقا لمعايير الجودة المعترف بها والاحترام التام للآجال التي التزم بها".

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الوزير الأول يبحث مع السفير الصيني آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين  
  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 17:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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