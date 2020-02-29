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رباعين: البنوك العمومية مدعوة  لكي ''تلعب دورها الاستثماري"

  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 16:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

جيجل - اعتبر رئيس حزب عهد 54 ،علي فوزي رباعين اليوم السبت ببلدية الشقفة (جيجل) أن "البنوك العمومية مدعوة لكي تلعب دورها الاستثماري التي أنشئت لأجله لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وفق ما يتطلع إليه الشعب".

وأوضح السيد رباعين خلال لقاء مع الصحافة على هامش النشاط التحسيسي الذي نظمه الحزب ببلدية الشقفة (25 كلم شرق جيجل) أن ما ينتظر الجزائر حاليا هو النهوض بالاقتصاد الوطني، مضيفا أن ذلك "لن يتأتى إلا بتحرير البنك المركزي ومساهمته في تمويل مشاريع حقيقية غير وهمية مثلما حدث في السابق مع قيام مختلف البنوك باستثمارات لصالح البلاد كما هو معمول به عالميا.

وأضاف ان ذلك "سيسمح للجزائر بتحقيق الأمن الغذائي في مرحلة أولى بالمزاوجة بين الفلاحة والصناعات التحويلية ثم الذهاب لاحقا إلى ما هو أعمق".

من جهة أخرى وخلال تطرقه لمشروع مراجعة الدستور قال رئيس حزب عهد 54 رباعين:

"إن هناك عدة قضايا لا بد أن تجيب عليها المسودة المقترحة للنقاش على غرار التداول على السلطة والنظام الرئاسي الذي سيتم الاعتماد عليه وكذا الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة والحريات العامة فضلا عن قضية الثلث الرئاسي في مجلس الأمة"، مؤكدا على ضرورة تحقيق "دستور توافقي يكرس دولة القانون".

وبخصوص الحراك الشعبي اعتبره السيد رباعين "نعمة على الجزائر ويعكس النضج ودرجة الوعي لدى عامة الشعب" ومع ذلك فالمطالب التي ينادي بها "لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها"، حسبه.

وبعد أن أبرز الدور المحوري الذي تلعبه مختلف المؤسسات المنتخبة، رافع نفس المسؤول الحزبي لأجل "إعطاء كامل الصلاحيات للمنتخبين المحليين مع إلزامهم بضرورة تقديم مشاريع قابلة للتجسيد والنهوض ببلدياتهم وفق مخطط يحمل كل المعطيات التي تراعي خصوصيات كل جماعة محلية".

واعتبر في هذا الشأن أن "هناك بلديات لم تر ضوء الاستقلال إلى حد اليوم ومن ثم وجب إعادة النظر في لامركزية القرارات الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم التنمية التي يستفيد منها الجميع دون إقصاء".

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رباعين: البنوك العمومية مدعوة  لكي ''تلعب دورها الاستثماري"
  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 16:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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