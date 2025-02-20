قسيمة السيارات 2020: الشروع في عملية التسديد يوم الأحد بدون أي تغييرفي التسعيرة -

بلجود يشارك ابتداء من يوم الأحد بتونس في أشغال الدورة ال37 لوزراء الداخلية العرب -

المدينة الجديدة بوعينان (البليدة): نقائص جمة تعكر فرحة الوافدين الجدد و وعود بالتكفل بها -

ريغبي/كأس أمم إفريقيا-2020: الجزائر تستضيف السنغال بملعب الرويبة في لقاء للتاريخ -

البطولة الافريقية لألعاب القوى: تأكيد مشاركة 53 دولة في موعد الجزائر -

المصادقة على مقترح الجزائر لتبادل البريد بين فلسطين وبلدان الأعضاء للاتحاد البريدي العالمي -

ملاكمة/ دورة تأهيلية لأولمبياد-2020: ميدالية ذهبية للجزائريين فليسي ونموشي -

رصد كوكب جديد بضعفي حجم الأرض -

كوفيد-19: تعزيز ترتيبات اليقظة وتذكير بإجراءات الوقاية -

كأس إفريقيا للأمم-2021: نحو برمجة مباراة، زمبابوي- الجزائر بملعب أورلندو بجوهانسبورغ -

المركز الوطني للبحث في علم الآثار يخصص العدد الثاني لمجلة أن أ أ لعلم الآثار المغمور بالمياه -

تنس/الدورة الدولية للأواسط مهدي بوراس : تتويج الاسباني بيراز بينا والفرنسي مهدي سعداوي بلقب الجدول الزوجي -

مرسلي: برنامج استعجالي طور الإعداد لبعث رياضة النخبة الجزائرية -

جي بي أس في افتتاح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات -

الصحراء الغربية: ابراهيم غالي يجدد دعوته للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها -

لقاء وطني حول راهن ومستقبل مسرح التعاونيات في 28 و29 مارس المقبل -

السيد جراد يهنئ رئيس الحكومة التونسية الجديد -

حركة مجتمع السلم تدعو إلى تجنب صراع المصالح و العمل على تشييد دولة قانون -

بن قرينة: دعوة الى استكمال مسار التحول الديمقراطي من أجل بناء جزائر جديدة -