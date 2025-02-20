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بلجود يشارك ابتداء من يوم الأحد بتونس في أشغال الدورة ال37 لوزراء الداخلية العرب

  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر- يشارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, يومي 1 و 2 مارس المقبل بتونس في أشغال الدورة ال37 لوزراء الداخلية العرب, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الدورة ستناقش "المسائل ذات الصلة بتعزيز التعاون العربي في المجالات الأمنية, لاسيما منها محاربة الارهاب العابر للحدود" مع "وضع الخطط المناسبة للتصدي للجرائم الالكترونية ومكافحة الجرائم المنظمة, فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرطية والحماية المدنية للدول الأعضاء".

آخر تعديل على السبت, 29 شباط/فبراير 2020 14:13
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بلجود يشارك ابتداء من يوم الأحد بتونس في أشغال الدورة ال37 لوزراء الداخلية العرب
  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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