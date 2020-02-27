Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فنيش يبرز أهمية تفعيل دور المحامي في الدفع بعدم دستورية القوانين

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
فنيش يبرز أهمية تفعيل دور المحامي في الدفع بعدم دستورية القوانين

سيدي بلعباس - أبرز رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش اليوم الخميس بسيدي بلعباس أهمية تفعيل دور المحامي في الدفع بعدم دستورية القوانين.

وذكر رئيس المجلس الدستوري خلال يوم دراسي حول "دور المحامي في تفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين" المنظم بدار المحامي بسيدي بلعباس بأهمية تفعيل دور المحامي في الدفع بعدم دستورية القوانين والأحكام التشريعية مضيفا أن "تفعيل هذا الدور الذي تنص عليه المادة 188 من الدستور يسمح للمتقاضي عبر دفاعه بالدفع بعدم دستورية الحكم محل النزاع أمام أي محكمة كانت".

وتنص المادة 188 من الدستور بأنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدَّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".

وأبرز السيد فنيش أن هذه المادة الدستورية جاءت لتدعم الحقوق والحريات الأساسية للمتقاضين مضيفا بأن "تنظيمنا لهذا اليوم الدراسي يهدف إلى شرح تدابير هذه المادة وإبراز أهميتها لا سيما وأنه يتعين أن يعلم المتقاضي أنه لديه الحق بتفعيلها من خلال إجراء قضائي منفصل عن الدعوى الأصلية موضوع النزاع وذلك أمام أي محكمة".

إقرأ أيضا : زغماتي: مسابقات التربص لشهادة الكفاءة ودورات أداء اليمين من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين

ومن جهته أبرز رئيس منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس الأستاذ محمد عثماني أهمية هذه الآلية في حماية حقوق وحريات المتقاضي مشيرا إلى أن "هذه الآلية هي عبارة عن رقابة بعدية للنصوص التشريعية".

وأشار أيضا الى أن "أي مساس بالحريات والحقوق المنصوص عليها دستوريا يمكن للمتقاضي عن طريق محاميه تقديم عريضة مستقلة عن الخصومة سواء كانت مدنية أو جزائية من أجل الدفع بعدم دستورية القوانين التي يرى أنها تمس بحقوقه أو حرياته".

وقدم المتدخلون من محامين ومختصين في القانون خلال هذا اليوم الدراسي المنظم بمبادرة من منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس بدار المحامي تحت الرعاية العلمية للمجلس الدستوري عدة محاضرات على غرار "نحو تبني رقابة قضائية على دستورية القوانين" و"آلية الدفع بعدم دستورية القوانين" و "الدفع بعدم دستورية القوانين وحكم المجلس الدستوري" و"ضوابط وآثار الدفع بعدم دستورية القوانين".

آخر تعديل على الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 19:54
كلـمات مفتـاحيــة :
فنيش يبرز أهمية تفعيل دور المحامي في الدفع بعدم دستورية القوانين
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.27

فنيش يبرز أهمية تفعيل دور المحامي في الدفع بعدم دستورية القوانين

20.02.27

انطلاق "أيام التصوير الفوتوغرافي لوهران"

20.02.27

إعلان الجمهورية الصحراوية: الوفود الأجنبية تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير…

20.02.27

الرابطة الأولى (الجولة 20): نادي بارادو يفوز على أولمبي الشلف (1-0)

20.02.27

فيروس كورونا: تدفق المكالمات على الرقم الأخضر لوزارة الصحة

20.02.27

شيالي: ضرورة تجديد و تحديث خطوط السكك الحديدية لفك العزلة و تحقيق التنمية الاقتصادية

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"