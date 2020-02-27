الرئيس تبون ينهي زيارته إلى المملكة العربية السعودية

المدينة (السعودية) - غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس الأراضي السعودية عائدا إلى أرض الوطن، عقب زيارة دولة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقد أجرى الرئيس تبون خلال هذه الزيارة محادثات مع العاهل السعودي الذي خصه باستقبال رسمي بالديوان الملكي بالعاصمة السعودية، و بحث قائدا البلدين خلال هذه المحادثات، سبل و وسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الرئيس تبون أمس الأربعاء، محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وقبل هذه المحادثات التي جرت على انفراد، كان رئيس الجمهورية قد استقبل ولي العهد السعودي الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير التجارة ماجد القصبي، وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطاب.

وفي ختام زيارة الدولة، قام رئيس الجمهورية مساء اليوم الخميس، بزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما ألقى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.