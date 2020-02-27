Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ممثل المجلس الشعبي الوطني يبرز بالرباط الدور الاستباقي للجزائر في دسترة الأمازيغية

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
ممثل المجلس الشعبي الوطني يبرز بالرباط الدور الاستباقي للجزائر في دسترة الأمازيغية

الجزائر - أبرز ممثل المجلس الشعبي الوطني النائب بربارة الشيخ، اليوم الخميس بالرباط، الدور"الاستباقي" للدولة الجزائرية في دسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية.

وأشار بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه و خلال مشاركته في اجتماع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، تطرق النائب بربارة، بصفته عضوا دائما، إلى مبادرة الجزائر بدسترة الأمازيغية في خطوة "استباقية".

كما توقف أيضا عند مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعداد مشروع قانون يجرم العنصرية والكراهية.

و في سياق ذي صلة، ركز ممثل الغرفة السفلى للبرلمان في كلمته التي تمحورت حول موضوع "التنوع الثقافي واللغوي في حوض المتوسط كرافعة للإثراء والمثاقفة" على دور الجزائر "الريادي" من أجل عيش الشعوب في أمن وسلام.

إقرأ أيضا : ترقية اللغة الأمازيغية : مراجعة القانون الإطار لمنظومة التربية وإدماج تعليم الأمازيغية 

و توقف في هذا الصدد عند المواقف المناصرة للجزائر تجاه القضايا المندرجة في إطار الشرعية الدولية، مع التأكيد على "حرصها على تبني الحل السياسي في ليبيا الشقيقة ورفضها لما سمي بصفقة القرن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة"، يضيف المصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
ممثل المجلس الشعبي الوطني يبرز بالرباط الدور الاستباقي للجزائر في دسترة الأمازيغية
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.27

رياضة: "تجميد بعض المشاريع الرياضية يدخل ضمن إجراءات ترشيد النفقات العمومية"

20.02.27

ممثل المجلس الشعبي الوطني يبرز بالرباط الدور الاستباقي للجزائر في دسترة الأمازيغية

20.02.27

الرئيس تبون يزور المسجد النبوي بالمدينة المنورة 

20.02.27

الرئيس تبون يتحادث بالرياض مع خادم الحرمين الشريفين

20.02.27

كريكو: نحو إرساء قواعد جديدة للتكفل الأمثل بالفئات الهشة في المجتمع

20.02.27

الذكرى أل 44 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية: الإشادة بدعم الجزائر لحق تقرير المصير…

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تستنجد بتقليد "انزار"

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.26

فيروس كورونا: رقم أخضر "3030" تحت تصرف المواطنين

20.02.26

أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بالجزائر: جراد يدعو إلى اعتماد اتصال مسؤول و…