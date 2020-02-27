الرئيس تبون يزور المسجد النبوي بالمدينة المنورة 

المدينة المنورة (السعودية) - قام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الخميس، بزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وهذا في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية.

وقد أدى الرئيس تبون، بالحرم النبوي، الصلاة في الروضة الشريفة، كما قام بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقبل توجهه إلى المدينة المنورة، كان رئيس الجمهورية قد تحادث بالرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي خصه باستقبال رسمي بالديوان الملكي، حيث بحث قائدا البلدين سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الرئيس تبون كان قد شرع أمس الأربعاء في زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية وأجرى خلال اليوم الأول من الزيارة محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.