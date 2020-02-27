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الرئيس تبون يتحادث بالرياض مع خادم الحرمين الشريفين

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
الرئيس تبون يتحادث بالرياض مع خادم الحرمين الشريفين

الرياض - تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالرياض، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتم خلال هذه المحادثات التي جرت بالديوان الملكي بالعاصمة السعودية، بحث سبل و وسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقبل ذلك، حظي السيد تبون باستقبال رسمي من طرف خادم الحرمين الشريفين وأجريت له مراسم استقبال رسمية بالديوان الملكي، كما أقام العاهل السعودي مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية.

إقرأ أيضا : الرئيس تبون يحظى باستقبال رسمي من طرف خادم الحرمين الشريفين

يذكر أن السيد تبون كان قد شرع أمس الأربعاء في زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، حيث أجرى خلال اليوم الأول منها محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود.

آخر تعديل على الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 17:16
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الرئيس تبون يتحادث بالرياض مع خادم الحرمين الشريفين
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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