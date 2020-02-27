تنظيم الطبعة الثانية لليوم الإعلامي التكويني حول الخبرة الطبية في الأمن الوطني

الجزائر - نظمت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس بمركز التكوين التقني المتواصل بالجزائر العاصمة الطبعة الثانية لليوم الإعلامي التكويني حول الخبرة الطبية في الأمن الوطني لفائدة الأطباء المكلفين بمجال المراقبة الطبية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حضر اليوم التكويني أكثر من 100 طبيب وخبير وإطارات من الأمن الوطني وكذا ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أوضح ذات المصدر أن هذا اليوم الإعلامي التكويني الذي اشرف على انطلاقه بمديرية الإدارة العامة بحيدرة، مراقب الشرطة بو أحمد بوبكر، مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، شمل عدة محاور من بينها "تقييم حصيلة نشاطات اللجان الطبية الجهوية للأمن الوطني وتوفير الدعم البشري والمادي واللوجستيكي لتأدية المهام في أحسن الظروف".

كما استعرض الخبراء المشاركون في هذه الطبعة خلال تدخلاتهم "مختلف التدابير الجديدة والحديثة في مجال المراقبة الطبية، بما فيها تحيين المعارف وتعزيز الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، من خلال التكوين المتواصل لفائدة الأطباء المستشارين والمراقبين التابعين للأمن الوطني، خدمة لمستخدمي الأمن الوطني، بالنظر للتقدم العلمي المتسارع في هذا الاختصاص, يضيف ذات البيان.