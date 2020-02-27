Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنظيم الطبعة الثانية لليوم الإعلامي التكويني حول الخبرة الطبية في الأمن الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 17:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
تنظيم الطبعة الثانية لليوم الإعلامي التكويني حول الخبرة الطبية في الأمن الوطني

الجزائر - نظمت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس بمركز التكوين التقني المتواصل بالجزائر العاصمة الطبعة الثانية لليوم الإعلامي التكويني حول الخبرة الطبية في الأمن الوطني لفائدة الأطباء المكلفين بمجال المراقبة الطبية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حضر اليوم التكويني أكثر من 100 طبيب وخبير وإطارات من الأمن الوطني وكذا ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أوضح ذات المصدر أن هذا اليوم الإعلامي التكويني الذي اشرف على انطلاقه بمديرية الإدارة العامة بحيدرة، مراقب الشرطة بو أحمد بوبكر، مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، شمل عدة محاور من بينها "تقييم حصيلة نشاطات اللجان الطبية الجهوية للأمن الوطني وتوفير الدعم البشري والمادي واللوجستيكي لتأدية المهام في أحسن الظروف".

كما استعرض الخبراء المشاركون في هذه الطبعة خلال تدخلاتهم "مختلف التدابير الجديدة والحديثة في مجال المراقبة الطبية، بما فيها تحيين المعارف وتعزيز الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، من خلال التكوين المتواصل لفائدة الأطباء المستشارين والمراقبين التابعين للأمن الوطني، خدمة لمستخدمي الأمن الوطني، بالنظر للتقدم العلمي المتسارع في هذا الاختصاص, يضيف ذات البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم الطبعة الثانية لليوم الإعلامي التكويني حول الخبرة الطبية في الأمن الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 17:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.27

الرابطة الأولى (الجولة 20): نادي بارادو يفوز على أولمبي الشلف (1-0)

20.02.27

فيروس كورونا: تدفق المكالمات على الرقم الأخضر لوزارة الصحة

20.02.27

شيالي: ضرورة تجديد و تحديث خطوط السكك الحديدية لفك العزلة و تحقيق التنمية الاقتصادية

20.02.27

موارد مائية: ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة و الابتكار لتحسين الخدمة العمومية و مرافقة…

20.02.27

الديوان الوطني للسياحة يشارك في البورصة الدولية للسياحة بألمانيا

20.02.27

إحباط محاولة تهريب 12500 أورو بمطار هواري بومدين الدولي

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.26

فيروس كورونا: رقم أخضر "3030" تحت تصرف المواطنين

20.02.26

أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بالجزائر: جراد يدعو إلى اعتماد اتصال مسؤول و…