الذكرى أل 44 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية: الإشادة بدعم الجزائر لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي

وأوضح ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد أحمد تو بمناسبة إحياء هذه الذكرى التي جرت وقائعها بجامعة طاهري محمد ببشار " أن الجزائر وشعبها يستحقون اعتراف إخوانهم الصحراويين ، وذلك للدعم الثابت الذي يقدمونه لقضية الشعب الصحراوي العادلة ولحقه في تقرير المصير".

وأكد ذات المتحدث خلال تدخله أمام جموع من الطلبة الصحراويين والجزائريين " أن إلتزام الجزائر لحق تقرير المصير لشعبنا واستقلاله ، طبقا للشرعية الدولية التي تصنف قضية الصحراء الغربية في إطارها القانوني على أساس أنها قضية تصفية استعمار ، يؤكد مدى تمسك هذا البلد وشعبه بقضية الشعب الصحراوي العادلة ".

ومن جهته أوضح قنصل الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية ببشار السيد قدور محمد " أن الجزائر ثابتة في موقفها السياسي لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي ، وستظل أيضا الأرض والداعمة للشعوب المضطهدة كما هو الحال لشعبنا" .

وبدوره أكد مدير جامعة طاهري محمد ، سعيد معموري في تدخله بمناسبة إحياء الذكرى أل 44 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية قائلا " إن بلدنا الذي يدعم حق تقرير المصير للشعب الصحراوي يساهم في إطار منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في الدفاع عن هذا المسعى السياسي الذي يتماشى مع القانون الدولي ".

وأشاد من جهتهم مسؤولو الرابطة الصحراوية للطلبة الحاضرين في هذا الإحتفال الذي حضره أيضا طلبة وطالبات صحراويات من جامعات وهران والمسيلة والبيض وتندوف الموقف الثابت للجزائر بخصوص حق تقرير المصير للشعب الصحراوي .

وأقيمت بالمناسبة معارض تبرز النضالات السياسية والعسكرية للشعب الصحراوي ومختلف أوجه تراثه الثقافي، وذلك بغرض تعريف الجمهور بالشعب الصحراوي الشقيق وكفاحه من أجل تقرير المصير .