الكشف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بباتنة

الجزائر - كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاغدة، بلدية لرباع بولاية باتنة/ن.ع.5، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وأفرشة، بالإضافة إلى قنبلتين (02) تقليديتي الصنع، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 فيفري 2020، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاغدة، بلدية لرباع بولاية باتنة/ن.ع.5، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وأفرشة، بالإضافة إلى قنبلتين (02) تقليديتي الصنع، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس/ن.ع.2 ".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت عناصر الدرك الوطني بمعسكر/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات وضبطوا كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ (309412) قرص ومبلغ مالي يقدر بـ (100) مليون سنتيم، فيما أوقفوا خلال عملية أخرى بسطيف/ن.ع.5، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (10,2) كلغ من الكيف المعالج".

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وفي سياق آخر، " ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(03) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن و(09) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى مخزني (02) ذخيرة مملوءين".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (08) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بسكيكدة/ن.ع.5، في حين تم توقيف (36) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان"، يضيف ذات البيان.