الرئيس تبون يحظى باستقبال رسمي من طرف خادم الحرمين الشريفين

الرياض - حظي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالرياض، باستقبال رسمي من طرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقد أجريت للسيد تبون مراسم استقبال رسمية بالديوان الملكي، حيث تم الاستماع للنشيدين الوطنيين للبلدين وتبادل التحية مع كبار المسؤولين، كما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية.

يذكر أن السيد تبون كان قد شرع أمس الأربعاء في زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، حيث أجرى خلال اليوم الأول من الزيارة محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقبل هذه المحادثات التي جرت على انفراد، كان الرئيس تبون قد استقبل ولي العهد السعودي الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير التجارة ماجد القصبي، وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطاب.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.