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تأجيل محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل وبراشدي ليوم 19 مارس القادم

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 14:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
تأجيل محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل وبراشدي ليوم 19 مارس القادم

البليدة - قرر يوم الخميس قاضي جلسة محاكمة المتهمين المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة سابقا، نور الدين براشدي، التي جرت يوم الخميس بمحكمة البليدة، تأجيل المحاكمة ليوم 19 مارس الداخل.

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة دفاع المتهم نور الدين براشدي لعدم حضور جميع الشهود، على رأسهم وزير العدل السابق، الطيب لوح، المحبوس حاليا والذي يكون قد نقل إلى المستشفى، حسب تصريح الدفاع.

كما طالبت هيئة دفاع المتهم براشدي أيضا بالإفراج عن موكلها إلى حين موعد الجلسة القادمة، حسب ما صرح به لـ/وأج أحد محاميي المتهم، موضحا أن الطلب "قوبل بالرفض من طرف هيئة المحكمة" .

وبحسب محامي الدفاع آخر فان المتهمين نور الدين براشدي و عبد الغني هامل، اللذين حضرا جلسة اليوم، متابعان بجنحة "سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهما".

وبحسب التوضيحات التي قدمها لـ/وأج ذات المحامي فان المتهم براشدي متابع في قضية "سوء استغلال وظيفته من خلال إيفاده عناصر شرطة إلى المحافظة العقارية ببئر مراد رايس (العاصمة) للحصول، بدون إذن، على معلومات تخص قائمة الأشخاص الذين اقتنوا شققا بالعمارة التي يملكها كمال شيخي".

للإشارة، فقد حضر جلسة اليوم إلى جانب المتهمين المذكورين عدد من الشهود على غرار شيخي كمال المدعو "البوشي" والمحبوس بتهم تتعلق بالفساد وكذا إطارات من الأمن الوطني.

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تأجيل محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل وبراشدي ليوم 19 مارس القادم
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 14:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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