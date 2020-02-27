الرئيس تبون يشكر الجالية الجزائرية المقيمة في السعودية اثر تلقيه رسالة من طرفها

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "لقد تلقيت بسرور رسالة من جاليتنا في المملكة العربية السعودية. أنا شاكر للكلمات الطيبة تجاهي وتجاه وطنهم. أتمنى لهم ولذويهم كل الخير في إقامتهم بين إخوانهم في المملكة العربية السعودية. شكرا لكم مجددا".