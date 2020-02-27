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الرئيس تبون يشكر الجالية الجزائرية المقيمة في السعودية اثر تلقيه رسالة من طرفها

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 13:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر-عبر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يوم الخميس, عن شكره للكلمات "الطيبة" التي تضمنتها الرسالة التي وجهتها اليه الجالية الجزائرية المقيمة بالمملكة العربية السعودية.

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "لقد تلقيت بسرور رسالة من جاليتنا في المملكة العربية السعودية. أنا شاكر للكلمات الطيبة تجاهي وتجاه وطنهم. أتمنى لهم ولذويهم كل الخير في إقامتهم بين إخوانهم في المملكة العربية السعودية. شكرا لكم مجددا".

آخر تعديل على الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 13:50
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الرئيس تبون يشكر الجالية الجزائرية المقيمة في السعودية اثر تلقيه رسالة من طرفها
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 13:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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