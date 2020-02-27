وكتب رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك :" وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة, بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. فإثر هذا المصاب الجلل, أقدم تعازي الأخوية باسمي واسم الشعب الجزائري لجلالة الملك وكل الأسرة الكريمة للمرحوم وكافة الشعب السعودي الشقيق. إنا لله وإنا اليه راجعون".
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الرئيس تبون يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير طلال بن سعود
أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 13:30 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 10 مرات
الجزائر-قدم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس تعازيه "الاخوية" لخادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز, اثر وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.
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