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البليدة: تأجيل محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل و براشدي ليوم 19 مارس

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
البليدة: تأجيل محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل و براشدي ليوم 19 مارس

البليدة- قرر يوم الخميس قاضي جلسة محاكمة المتهمين المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل, و رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة سابقا , نور الدين براشدي, التي جرت يوم الخميس بمحكمة البليدة, تأجيل المحاكمة ليوم 19مارس الداخل.

و جاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة دفاع المتهم نور الدين براشدي لعدم حضور جميع الشهود على رأسهم وزير العدل السابق, الطيب لوح, الموجود بالمستشفى, حسب تصريح الدفاع.

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كما طالبت هيئة دفاع المتهم براشدي أيضا بالإفراج عن موكلها الى حين موعد الجلسة و هو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف هيئة المحكمة.

للإشارة فقد حضر جلسة اليوم المتهمين المذكورين المتابعين بجنحة "سوء استغلال الوظيفة" بالإضافة الى عدد من الشهود على غرار شيخي كمال المدعو "البوشي" والمحبوس بتهم تتعلق بالفساد و كذا إطارات من الأمن الوطني.

آخر تعديل على الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 12:03
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البليدة: تأجيل محاكمة المتهمين عبد الغاني هامل و براشدي ليوم 19 مارس
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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