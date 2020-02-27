جراد يستقبل المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر

الجزائر - استقبل الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الأربعاء, اللورد ريشارد ريسبي, المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

و قد سمح اللقاء الذي يندرج في إطار التقييم الدوري للعلاقات الثنائية، ب "بحث آفاق تطور التعاون بين البلدين في ضوء الإستراتيجية الجديدة لتطوير الشراكات الاقتصادية التي وضعتها بريطانيا العظمى", حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

و قد جرت المقابلة بحضور وزير الصناعة و المناجم, السيد فرحات أيت علي براهم و كذا وزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و اقتصاد المعرفة, السيد ياسين جيريدان.

بهذه المناسبة، نوه الطرفان بمشاركة رجال أعمال جزائريين و بريطانيين في منتدى الأعمال الذي احتضنته الجزائر العاصمة خلال يومين.