جراد يستقبل المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر

و قد سمح اللقاء الذي يندرج في إطار التقييم الدوري للعلاقات الثنائية، ب "بحث آفاق تطور التعاون بين البلدين في ضوء الإستراتيجية الجديدة لتطوير الشراكات الاقتصادية التي وضعتها بريطانيا العظمى", حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و قد جرت المقابلة بحضور وزير الصناعة و المناجم, السيد فرحات أيت علي براهم و كذا وزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و اقتصاد المعرفة, السيد ياسين جيريدان.
بهذه المناسبة، نوه الطرفان بمشاركة رجال أعمال جزائريين و بريطانيين في منتدى الأعمال الذي احتضنته الجزائر العاصمة خلال يومين.