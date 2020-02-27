Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة سيدي امحمد: الحكم بثماني سنوات حبسا نافذا في حق كمال شيخي المدعو البوشي

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 09:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
محكمة سيدي امحمد: الحكم بثماني سنوات حبسا نافذا في حق كمال شيخي المدعو البوشي

الجزائر - أصدرت محكمة سيدي امحمد مساء الاربعاء حكما بثماني (8) سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق كمال شيخي المدعو البوشي بتهمة منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين.

كما قضت بمنع المتهم الرئيسي في القضية (شيخي) من الصفقات العمومية لمدة خمسة (5) سنوات ودفعه ما قيمته 10ملايين دينار جزائري للخزينة العمومية.

وقضت نفس المحكمة بستة (6) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار جزائري في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون سابقا كمال بوعرابة.

وتم الحكم ب 4 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دينار جزائري غرامة مالية لكل من عبد القادر بن زهرة السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وجلال الدين لمهل ابن والي غليزان السابق.

وبرأت محكمة سيدي امحمد كلا من خالد تبون و وكيل الجمهورية لمحكمة بودواو هادف مسلم ووكيل الجمهورية المساعد لنفس المحكمة حسين صادق من جميع التهم المنسوبة اليهم.

و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق كمال شيخي وكمال بوعرابة بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال.

والتمس 8 سنوات سجنا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية في حق جلال الدين لمهل

وست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق عبد القادر بن زهرة في حين تم ايضا التماس سنتين سجنا وغرامة مالية ب200 الف دج في حق المتهمين الثلاث المتبقين.

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي امحمد: الحكم بثماني سنوات حبسا نافذا في حق كمال شيخي المدعو البوشي
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 09:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.27

البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

20.02.27

الجزائريتان بوعلام (51 كلغ) وخليف (60 كلغ) تتأهلان الى أولمبياد طوكيو 2020

20.02.27

المنطقة البرية من النطاق الجمركي: تبسيط اجراءات تسليم رخص تنقل البضائع

20.02.27

اجتماع الحكومة: تقديم مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي المالية والعمل وعروض قطاعية

20.02.27

مبارزة/البطولة الافريقية/أشبال-أواسط/(اليوم الثالث): الجزائر ترفع حصيلتها إلى ست ميداليات

20.02.27

جراد يستقبل المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تستنجد بتقليد "انزار"

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"