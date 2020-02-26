الجزائر تدين "بشدة" الهجوم الارهابي الذي استهدف منطقة غومبي في نيجيريا

و صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، يقول "ندين بشدة الهجوم الشنيع الذي اقترفته الجماعة الارهابية +بوكو حرام+ ضد منطقة غومبي التابعة لولاية أداماوا في شمال شرق نيجيريا و الذي خلف العديد من القتلى من المدنيين و في صفوف الجيش النايجيري".
و استرسل السيد بن علي الشريف يقول "نتقدم بتعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الشنيع معربين عن تضامننا التام مع حكومة نيجيريا و شعبها الشقيق في هذه المحنة الأليمة".
و أضاف أن "هذه الهجومات ضد أهداف مدنية تدل على فشل المخطط الارهابي و فروعه بالمنطقة أمام عزم و حزم السلطات النايجيرية في الحرب التي تخوضها دون هوادة ضد الإرهاب".