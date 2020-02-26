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الجزائر تدين "بشدة" الهجوم الارهابي الذي استهدف منطقة غومبي في نيجيريا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 18:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الجزائر تدين &quot;بشدة&quot; الهجوم الارهابي الذي استهدف منطقة غومبي في نيجيريا

الجزائر - أدانت الجزائر يوم الأربعاء "بشدة" الهجوم الذي اقترفته الجماعة الارهابية "بوكو حرام" ضد منطقة غومبي شمال شرق نيجيريا، معربة عن " تضامنها التام" مع  الحكومة و الشعب النايجيريين في هذه المحنة.

و صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، يقول "ندين بشدة الهجوم الشنيع الذي اقترفته الجماعة الارهابية +بوكو حرام+ ضد منطقة غومبي التابعة لولاية أداماوا في شمال شرق نيجيريا و الذي خلف العديد من القتلى من المدنيين و في صفوف الجيش النايجيري".

و استرسل السيد بن علي الشريف يقول "نتقدم بتعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الشنيع معربين عن تضامننا التام مع حكومة نيجيريا و شعبها الشقيق في هذه المحنة الأليمة".

و أضاف أن "هذه الهجومات ضد أهداف مدنية تدل على فشل المخطط الارهابي و فروعه بالمنطقة أمام عزم و حزم السلطات النايجيرية في الحرب التي تخوضها دون هوادة ضد الإرهاب".

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الجزائر تدين "بشدة" الهجوم الارهابي الذي استهدف منطقة غومبي في نيجيريا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 18:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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