الرئيس تبون يتحادث مع ولي العهد السعودي

الرياض - تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء يوم الأربعاء بمقر إقامته بالرياض، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وقبل هذه المحادثات التي جرت على انفراد، كان الرئيس تبون قد استقبل ولي العهد السعودي الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير التجارة ماجد القصبي، وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطاب.

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وقد حل السيد تبون في وقت سابق من نهار اليوم بمطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، وكان في استقباله بالقاعة الملكية، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز آل مقرن.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية، إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.

وقد غادر الرئيس تبون صباح اليوم أرض الوطن في اتجاه الرياض، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.وسيجري السيد تبون خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين.