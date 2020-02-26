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الرئيس تبون يستقبل ولي العهد السعودي بمقر إقامته بالرياض

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 17:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرات

الرياض - استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء بمقر إقامته بالرياض، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وكان ولي العهد السعودي مرفوقا بكل من وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير التجارة ماجد القصبي، وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطاب.

وقد حل الرئيس تبون في وقت سابق من نهار اليوم بمطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية. وكان في استقباله بالقاعة الملكية، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز آل مقرن.

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وتأتي زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.

وكان الرئيس تبون غادر صباح اليوم أرض الوطن في اتجاه الرياض، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

وسيجري السيد تبون خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين

آخر تعديل على الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 18:30
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الرئيس تبون يستقبل ولي العهد السعودي بمقر إقامته بالرياض
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 17:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرة   شارك

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