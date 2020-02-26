زيتوني: الاستلهام من تضحيات الشهداء لمواصلة بناء صرح الأمة وإعلاء كلمتها بين الأمم

وهران - دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني يوم الأربعاء بوهران الى الاستلهام من تضحيات الشهداء لمواصلة بناء صرح الأمة واعلاء كلمتها بين الأمم .

وفي رسالة قرأتها نيابة عنه مديرة المركز الوطني لتجهيز معطوبي ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، بن يطو زليخة، خلال افتتاح ملتقى وطني لإحياء اليوم الوطني للشهيد نظمته الجمعية الوطني لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني، قال الطيب زيتوني انه "لجدير ونحن نحي هذه المناسبة المجيدة أن نستحضر تضحيات الشهداء ومناقبهم لنستلهم من معانيها و ننهل من دلالاتها التاريخية وما تختزله من قيم ومقاصد نبيلة ومثل عليا".

وأضاف "ما أحوج الاجيال الصاعدة للتزود منها واعتماد رصيدها لمواصلة بناء صرح الامة واعلاء مكانتها بين الامم في ظل المسيرة التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون".

وأشار الوزير الى ان رئيس الجمهورية جاء ببرنامج وطني "تتمكن الجزائر من خلاله استعادة هيبتها الدولية واستعادة فعالية دبلوماسيتها بين الامم" لافتا إلى ان هذا البرنامج المتضمن اصلاحات شاملة وعميقة في مختلف الميادين والمجالات الذي تعمل الحكومة على تجسيده ميدانيا يهدف الى تحقيق النهضة الشاملة وتكريس الدور الحضاري للجزائر في ظل التمسك بقيم أول نوفمبر.ودعا الطيب زيتوني بالمناسبة الى الحفاظ على الوطن ورفع التحديات الراهنة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وقد أصدر كبار معطوبي حرب التحرير الوطني في ختام لقائهم المنظم تحت شعار "حافظوا على أمانة الشهداء" بيانا دعوا من خلاله الشباب إلى "المحافظة على أمانة الشهداء وان يكون حذرا دوما للمؤمرات الخبيثة التي تحاك ضد وطنه".

كما اشاد كبار معطوبي حرب التحرير الوطني بالدور الفعال الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية لحماية السيادة الوطنية وحدودها الترابية، وترحموا على روح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سابقا المجاهد الفقيد الفريق أحمد قايد صالح مبرزين "حكمته ودوره في انقاذ البلاد من الانزلاق".

من جهة أخرى، حيا البيان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الاصلاحات التي يقوم بها بالتشاور مع شخصيات وطنية لهم الكفاءة لاخراج البلاد من أزمتها الى بر الامان.

للاشارة حضر هذا اللقاء كبار معطوبي حرب التحرير الوطني من مختلف مناطق الوطن والسلطات الولائية المدنية والعسكرية.