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انتخاب ممثل مجلس الأمة بالمجلس الدستوري في 11 مارس المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 15:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
انتخاب ممثل مجلس الأمة بالمجلس الدستوري في 11 مارس المقبل

الجزائر - قرر مكتب مجلس الأمة عقد جلسة عامة بتاريخ 11 مارس المقبل، لانتخاب ممثل الغرفة العليا بالبرلمان بالمجلس الدستوري، مثلما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لذات الهيئة.

و أوضح البيان أنه و "تتمة لما جاء في اجتماع مكتب مجلس الأمة، الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية و المنعقد يوم الأحد 23 فبراير 2020، فقد قرر مكتب مجلس الأمة عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 11 مارس 2020 على الساعة التاسعة و النصف صباحا، تخصص لانتخاب عضو المجلس الدستوري بعنوان مجلس الأمة بعد دراسة مكتب المجلس للإجراءات المتعلقة بالعملية".

و لهذا الغرض، تم تحديد تاريخ الأحد 08 مارس 2020 كآخر أجل لإيداع الترشيحات لدى مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته.

و كان مكتب مجلس الأمة، الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية قد اجتمع، الأحد الفارط، تحت رئاسة رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، لدراسة ومناقشة برنامج أشغال مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تناول جملة من النقاط من بينها انتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري.

و كان هذا الاجتماع قد خلص إلى إصدار تعليمات للمصالح المعنية بالمجلس لاتخاذ كافة التدابير العملية من أجل برمجة جلسة عامة تخصص لهذه العملية.

 

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انتخاب ممثل مجلس الأمة بالمجلس الدستوري في 11 مارس المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 15:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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