المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله غدا الخميس في جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية

الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الخميس في جلسة علنية يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.