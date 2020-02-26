وأضاف ذات المصدر أن الأسئلة (18) تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والعدل والشباب والرياضة والفلاحة والتنمية الريفية وكذا مجالات السكن والعمران والمدينة والاشغال العمومية والنقل والموارد المائية.
المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله غدا الخميس في جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية
أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 15:42 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 17 مرات
الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الخميس في جلسة علنية يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.
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