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تأجيل محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية إلى الفاتح من مارس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 15:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
تأجيل محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية إلى الفاتح من مارس

الجزائر - قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لأبريل 2019 الى تاريخ 1 مارس المقبل بطلب من هيئة الدفاع.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع لمتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد يوم 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي ضده وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية وكذا إدانة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا.

كما تمت إدانة الوزير السابق يوسفي يوسف بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزير السابق بدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا وإدانة رجل الأعمال أحمد معزوز ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.

وتمت أيضا إدانة رجال الأعمال حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة ومحمد بعيري ب3 سنوات حبسا نافذا وإدانة نجل الوزير الأول الأسبق، سلال فارس، ب3 سنوات حبسا نافذا.

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تأجيل محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية إلى الفاتح من مارس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 15:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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