شنين يجدد موقف الجزائر الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية

وأوضح بيان للمجلس أنه تم خلال هذا اللقاء "استعراض متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية على الساحة الدولية مع التأكيد على الموقف الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المنابر البرلمانية".

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