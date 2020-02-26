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شنين يجدد موقف الجزائر الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 13:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
شنين يجدد موقف الجزائر الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية

الجزائر- جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, خلال استقباله, يوم الأربعاء, سفير دولة فلسطين بالجزائر, أمين مقبول, موقف الجزائر الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأوضح بيان للمجلس أنه تم خلال هذا اللقاء "استعراض متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية على الساحة الدولية مع التأكيد على الموقف الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المنابر البرلمانية".

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آخر تعديل على الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 14:07
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شنين يجدد موقف الجزائر الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 13:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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