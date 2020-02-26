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محكمة سيدي أمحمد: بدء جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 10:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
محكمة سيدي أمحمد: بدء جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو &quot;البوشي&quot;

الجزائر- افتتحت يوم الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي" و أشخاص اخرين متابعين بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة.

وكانت المحكمة قد أجلت, في الخامس من الشهر الحالي, جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم احضار المتهمين الذين يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت وبعضهم محكوم عليهم في قضية أخرى وعلى رأسهم كمال شيخي.

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و كانت نفس المحكمة أدانت شهر جويلية الماضي, كمال شيخي ب 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني.

وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة".

كما أدانت المحكمة 12 متهما اخرا في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8  سنوات بتهمة استغلال النفوذ و سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي) مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه عقارية.

كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج.

آخر تعديل على الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 11:02
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محكمة سيدي أمحمد: بدء جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 10:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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