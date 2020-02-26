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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الرئيس تبون يتوجه الى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 10:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الرئيس تبون يتوجه الى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام

الجزائر - غادر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الجزائر صباح يوم الاربعاء, متوجها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة, للقيام بزيارة دولة, تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وستسمح هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام لقائدي البلدين الشقيقين بإجراء محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين.

آخر تعديل على الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 10:42
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الرئيس تبون يتوجه الى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 10:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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