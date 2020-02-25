الرئيس تبون وأمير دولة قطر يسجلان ارتياحهما لتطور العلاقات الثنائية

الجزائر - سجل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ارتياحهما للتطور "الايجابي" الذي تشهده العلاقات القائمة بين البلدين، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أجرى اليوم محادثات مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي قام بزيارة رسمية للجزائر استغرقت يوما واحدا".

وقد سجل "القائدان بارتياح، اثناء هذه المحادثات التي جرت على انفراد ثم توسعت لأعضاء الوفدين، التطور الايجابي في العلاقات القائمة بين الجزائر وقطر"، و اتفقا على "توسيع مجالات التعاون بما يسمح باستغلال قدرات البلدين".

كما شملت المحادثات --حسب ذات المصدر-- "تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وخاصة المشكل الليبي، حيث اتفق الطرفان على ضرورة التعامل معه على أساس إخلاء ليبيا من المرتزقة الأجانب والسلاح و إبعادها عن التدخلات الأجنبية، تسهيلا للحل السياسي الذي يضمن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدولة الليبية".