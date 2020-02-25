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جمعية الإرشاد والإصلاح تطلق قافلة مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الليبي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 16:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

الجزائر - أطلقت اليوم الثلاثاء جمعية الإرشاد والإصلاح قافلة مساعدات إنسانية أولى لفائدة الشعب الليبي من الجزائر العاصمة محملة بطرود من المواد الغذائية والأفرشة ومواد أخرى.

وبالمناسبة أوضح رئيس جمعية الإرشاد والاصلاح نصر الدين حزام، أن هذه القافلة الاولى من نوعها الموجهة للشعب الليبي تندرج في اطار "استراتيجية طويلة المدى" في مجال التضامن مع الشعوب في العالم العربي و افريقيا والعالم.

وأضاف السيد حزام ان هذه القافلة التي تنظم تحت شعار "التضامن المغاربي" تضم ثلاثة شاحنات اغدق بها المحسنون تنطلق من ثلاثة مراكز الاولى من الجزائر العاصمة والثانية من برج بوعريريج  والثالثة من ورقلة. وستلتقي كلها بتوقرت ومن ثم تتجه الى المناطق الحدودية الجزائرية الليبية بمنطقة الدبداب اين يتم تسليم هذه المساعدات.

وذكر بان هذه المساعدات بمثابة عربون وفاء من الشعب الجزائري الكريم الى الشعب الليبي متمنيا له ان يتجاوز هذه المحنة بسلام ويسترجع امنه واستقراره.

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كما اعلن ذات المسؤول بان الجمعية اتخذت جميع الاجراءات والترتيبات مع قرينتها جمعية السلام الليبية لتحقيق المبتغى وتسليم هذه المساعدات لاصحابها.

ومن جهته ذكر رئيس هيئة الاغاثة الجزائرية التابعة لجمعية الارشاد والاصلاح محمد بوشيبة ان القافلة تضم الف طرد غذائي والف بطانية و 2860 حفاظة ومواد اخرى.

وأشار الى ان الجمعية كانت لها مبادرات مماثلة حيث ارسلت مساعدات للشعب الصحراوي الشقيق والشعب الفلسطيني  و السوري والصومالي الى جانب شعب الروهنغا والتشاد.

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جمعية الإرشاد والإصلاح تطلق قافلة مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الليبي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 16:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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