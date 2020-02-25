Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بسكرة: زيارة موجهة لممثلي وسائل الإعلام لمركز التكوين للقوات الخاصة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 16:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 85 مرات
بسكرة: زيارة موجهة لممثلي وسائل الإعلام لمركز التكوين للقوات الخاصة

 بسكرة - حظي ممثلو وسائل الإعلام الوطنية بولاية بسكرة بزيارة لمركز التكوين للقوات الخاصة الشهيد محمد السعيد بن الشايب ببسكرة و ذلك للاطلاع على مهام هذه المنشأة التابعة للناحية العسكرية الرابعة.

وفي مستهل هذه الزيارة ألقى قائد المركز، العقيد فريد بن محرز، كلمة أكد فيها بأن هذه التظاهرة التي تندرج في إطار المخطط الاتصالي للجيش الوطني الشعبي "تهدف إلى مد جسور التواصل بين المواطنين ومؤسستهم العسكرية و تعزيز رابطة جيش-أمة والتعريف بمهام هذه المؤسسة التكوينية وعلى طبيعة التكوين بها ومراحل تطورها."

واستمع ممثلو وسائل الإعلام إلى الشروح التي قدمها لهم إطارات المركز عن مختلف الهياكل والمرافق التي تتوفر عليها هذه المؤسسة العسكرية و التي من بينها المرافق البيداغوجية والتجهيزات التي يستعملها سلاح القوات الخاصة في تنفيد مهامه.

كما تابع الإعلاميون شريطا وثائقيا حول تطور سلاح القوات الخاصة بالجزائر، تم من خلاله تسليط الضوء على دور مركز التكوين للقوات الخاصة ببسكرة في إعداد وتهيئة الفرد بدنيا وعسكريا من خلال التدريبات الخاصة، فضلا عن المهام الموكلة إليه من أجل تخريج دفعات تتمتع بمؤهلات عالية تمكنها من تأدية المهام في كل الظروف.

وعلاوة على معاينة المنشآت البيداغوجية والرياضية والترفيهية التي تم تسخيرها للمتربصين العسكريين، اطلع الصحفيون على مراحل تكوين الأفراد المنتسبين لسلاح القوات الخاصة، لاسيما كيفية التعايش مع مختلف الظروف الميدانية ومهارات التحكم الجيد في مختلف الأسلحة الموضوعة تحت تصرفهم.

وفي إطار الزيارة تم إجراء تمرين بياني تكتيكي لفصيلة من أفراد القوات الخاصة، علاوة على عدة استعراضات في الفنون القتالية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 19:19
كلـمات مفتـاحيــة :
بسكرة: زيارة موجهة لممثلي وسائل الإعلام لمركز التكوين للقوات الخاصة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 16:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 85 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.27

كريكو: نحو إرساء قواعد جديدة للتكفل الأمثل بالفئات الهشة في المجتمع

20.02.27

الذكرى أل 44 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية: الإشادة بدعم الجزائر لحق تقرير المصير…

20.02.27

بلجود: تخصيص 282.702 قطعة أرضية موجهة للبناء بالمناطق الجنوبية والهضاب العليا

20.02.27

دادة: ورشة دولية حول المقاولاتية الثقافية بالجزائر يونيو القادم

20.02.27

فيروس كورونا: بإمكان المخابر الاستشفائية الجزائرية المساهمة في مواجهة الوباء

20.02.27

الجزائر-الصين: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

الأكثــر قـراءة

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

اطلاق ورشات كبرى لإعادة النظر في تسيير ملف التجارة الخارجية