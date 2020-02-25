بسكرة: زيارة موجهة لممثلي وسائل الإعلام لمركز التكوين للقوات الخاصة

بسكرة - حظي ممثلو وسائل الإعلام الوطنية بولاية بسكرة بزيارة لمركز التكوين للقوات الخاصة الشهيد محمد السعيد بن الشايب ببسكرة و ذلك للاطلاع على مهام هذه المنشأة التابعة للناحية العسكرية الرابعة.

وفي مستهل هذه الزيارة ألقى قائد المركز، العقيد فريد بن محرز، كلمة أكد فيها بأن هذه التظاهرة التي تندرج في إطار المخطط الاتصالي للجيش الوطني الشعبي "تهدف إلى مد جسور التواصل بين المواطنين ومؤسستهم العسكرية و تعزيز رابطة جيش-أمة والتعريف بمهام هذه المؤسسة التكوينية وعلى طبيعة التكوين بها ومراحل تطورها."

واستمع ممثلو وسائل الإعلام إلى الشروح التي قدمها لهم إطارات المركز عن مختلف الهياكل والمرافق التي تتوفر عليها هذه المؤسسة العسكرية و التي من بينها المرافق البيداغوجية والتجهيزات التي يستعملها سلاح القوات الخاصة في تنفيد مهامه.

كما تابع الإعلاميون شريطا وثائقيا حول تطور سلاح القوات الخاصة بالجزائر، تم من خلاله تسليط الضوء على دور مركز التكوين للقوات الخاصة ببسكرة في إعداد وتهيئة الفرد بدنيا وعسكريا من خلال التدريبات الخاصة، فضلا عن المهام الموكلة إليه من أجل تخريج دفعات تتمتع بمؤهلات عالية تمكنها من تأدية المهام في كل الظروف.

وعلاوة على معاينة المنشآت البيداغوجية والرياضية والترفيهية التي تم تسخيرها للمتربصين العسكريين، اطلع الصحفيون على مراحل تكوين الأفراد المنتسبين لسلاح القوات الخاصة، لاسيما كيفية التعايش مع مختلف الظروف الميدانية ومهارات التحكم الجيد في مختلف الأسلحة الموضوعة تحت تصرفهم.

وفي إطار الزيارة تم إجراء تمرين بياني تكتيكي لفصيلة من أفراد القوات الخاصة، علاوة على عدة استعراضات في الفنون القتالية.