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أمير دولة قطر ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 16:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر - أنهى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، ظهر اليوم الثلاثاء زيارته الرسمية إلى الجزائر و التي استغرقت يوما واحدا.

و كان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و أعضاء في الحكومة و مسؤولين سامين في الدولة.

وأجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، محادثات مع سموه تناولت تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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أمير دولة قطر ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 16:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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