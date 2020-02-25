أمير دولة قطر ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

الجزائر - أنهى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، ظهر اليوم الثلاثاء زيارته الرسمية إلى الجزائر و التي استغرقت يوما واحدا.

و كان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و أعضاء في الحكومة و مسؤولين سامين في الدولة.

وأجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، محادثات مع سموه تناولت تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".