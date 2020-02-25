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الرئيس تبون يتقدم عن تعازيه لعائلة صديق الجزائر هيرفي بورج

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 16:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس تبون يتقدم عن تعازيه لعائلة صديق الجزائر هيرفي بورج

الجزائر - تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء ب "تعازيه الصادقة" لعائلة صديق الجزائر، الكاتب الفرنسي، هيرفي بوج الذي توفي أول امس الاحد عن عمر ناهز 86 سنة.

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ، فايس بوك : ":تلقيت بحزن نبأ وفاة هيرفي بورج ، الصحفي والكاتب الفرنسي وصديق الجزائر المعروف بمواقفه ضد الاستعمار، أثناء حرب التحرير. تعازي الصادقة لعائلته وذويه".

 يذكر أن هيرفي بورج من مواليد 2 ماي 1933 بمدينة ران الفرنسي وهو متخرج من المدرسة العليا للصحافة. و قد كرس مساره المهني للإعلام والسياسة والديبلوماسية كما تقلد منصب سفير لفرنسا لدى منظمة اليونسكو.

وفضلا على  مساره الطويل في عالم الصحافة والإعلام، عرف الراحل بمواقفة المناهضة للاستعمار لا سيما خلال ثورة أول نوفمبر المجيدة، حيث تحصل على الجنسية الجزائرية بعد الاستقلال.

 وكان للفقيد العديد من المؤلفات و الإسهامات بخصوص مجال السمعي البصري و الجزائر وافريقيا.

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الرئيس تبون يتقدم عن تعازيه لعائلة صديق الجزائر هيرفي بورج
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 16:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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