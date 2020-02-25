أمير دولة قطر يثمن دور الجزائر في حل النزاعات على المستويين الإقليمي والعربي

الجزائر - ثمن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، "دور الجزائر الإقليمي والعربي" وإسهامها في "حل الكثير من النزاعات".

وقال الشيخ تميم، في ندوة صحفية أعقبت المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، "نثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي" ، مضيفا أن "الجزائر لها تاريخ مشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة في المنطقة و في العالم العربي ونحن بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر، مع الأسف، بكثير من الأزمات".

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وفي ذات السياق، أعرب أمير دولة قطر عن أمله في أن تكلل القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالجزائر ب" النجاح".

وبشأن المحادثات التي جمعته مع الرئيس تبون، أكد الشيخ تميم أنها "كانت بناءة وطيبة ونحن متفقون في كل الأمور"، مؤكدا عزمه على "العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".